Ķirsis: Rīgas izpilddirektora pienākumu izpildītājai Zalpēterei būtu jāpamet amats

Viņš uzsvēra, ka pašvaldības izpilddirektors ir jāizraugās atklātā konkursā, lai tas būtu profesionālis un politiski neitrāls. Kā uzskata Ķirsis, pēdējam kritērijam Zalpētere neatbilst, jo ir "Latvijas attīstībai" dibinātāja un iepriekšējās Rīgas domes vēlēšanās kandidēja no Latvijas Reģionu apvienības/"Latvijas attīstībai" saraksta.

"Attīstībai/Par!" un partijas "Progresīvie" (AP/P) saraksta līderis Mārtiņš Staķis diskusijā apliecināja, ka paliek spēkā priekšvēlēšanu laikā viņa paustais, ka neviens no Rīgas domes pagaidu administrācijas jaunajā sasaukumā amatus pašvaldībā nesaglabās, tostarp Zalpētere.

Kā vēstīts, Zalpētere Rīgas domes izpilddirektora pienākumu izpildītājas amatā nonāca pēc tam, kad no izpilddirektora amata uz pārbaudes laiku atstādināja Juri Radzeviču (GKR). Pēdējās pašvaldību vēlēšanās Zalpētere nesekmīgi startēja uz vietu Rīgas domē no Latvijas Reģionu apvienības/"Latvijas attīstībai" saraksta. Savukārt 2014.gada Saeimas vēlēšanās viņa startēja no "Latvijas attīstībai" saraksta, kuras biedrs ir arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP).