Dārta Daneviča asi kritizē kolēģes Ievas Florences "Instagram" reklāmas ierakstu

Ekosistēma manā ikdienā ieņem Huawei! Nekad nebūtu domājusi, ka tehnoloģija manā dzīvē ienesīs vairāk sapratnes. Ir tik viegli, kad ir vairākas ierīces no viena zīmola. Telefons, dators, pulkstenis un austiņas var savienot ar vienu pogu. Tas man atvieglo darbu ar epastiem, foto, video, plānojot grafikus, liekot plānus, sazvanotied u.c. Plus katrā no saviem gadžetiem ir kas tāds, kas noder arī brīvajam - atpūtas laikam - mūzika, elpošanas vingrinājumi un citi! Par Huawei Share jau stāstīju savos IG stāstos. Maģiskā poga, uz kuras novietojot savu telefonu, telefons iekļūst datorā un ar datoru var to vadīt. Photo by @cilvek_berns Shoot with #huaweip40pro @huaweilatvia #huaweimatebookxpro #BorderlessExperience #ad

A post shared by Ieva Florence - Vīksne (@ieva_florence) on Aug 27, 2020 at 12:16am PDT