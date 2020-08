VNĪ "saprot sabiedrības vēlmi pēc parka". Policija izklīdina protestētājus

"Ņemot vērā to, ka Teika ir rajons ar blīvu apbūvi, VNĪ saprot sabiedrības vēlmi pēc parka.

Valsts drošības dienests (VDD) apliecina, ka bijušā velotreka "Marss" vietā norisinās plānotie būvlaukuma sagatavošanas darbi celtniecības sākšanai un kopumā tiks nocirsti 44 no teritorijā esošajiem kokiem, aģentūra LETA noskaidroja VDD.

Teritorijā tiek veikti attīrīšanas darbi, atbrīvojot to no krūmiem, kā arī atbilstoši Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 2019. gada 20. augusta lēmumam tiks nocirsti 44 no teritorijā esošajiem kokiem, norādīja dienestā.