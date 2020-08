Svētdien konstatētie Covid-19 gadījumi reģistrēti divās pašvaldībās

Līdz ar to galvaspilsētā ar Covid-19 inficēto skaits ir palielinājies līdz 63, bet Jūrmalā - līdz deviņiem.

Divi no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem.