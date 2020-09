NBA aizvadītajā naktī: Batlera rezultativitāte ļauj "Heat" pārsteigt "Bucks"

Batleram 40 punkti ir jauns "play-off" rekords un 14 no tiem viņš guva ceturtajā ceturtdaļā. Vēl uzvarētājiem ar 27 punktiem palīdzēja Gorans Dragičs, bet 12 punktus, 17 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles pievienoja Bems Adebajo.

"Ceturtajā ceturtdaļā pacēlu savu līmeni," pēc mača teica Batlers. "Ja to vajadzēs katrā spēlē, jābūt gatavam to darīt. Taču arī pārējie komandas biedri ir uz to spējīgi."