"Mēs kausimies vai trenēsimies?" Makgregora treneris reiz īru pamatīgi pārmācījis par sitienu sieviešu cīkstonei

Kavana sarunas gaitā atminējās kādu 13 gadus vecu notikumu - tobrīd Makgregoram bija vien 19 gadi un milzu panākumi UFC vēl bija pietiekami tālā nākotnē. Incidents notika kādā no treniņiem, kurā piedalījās arī Kavana.

Tomēr tieši Kavana bija tas, kurš "grožus" ņēma savās rokās un pārmācīja Makgregoru: "Bet tad ir šis jaunais čalis, kurš viņu "noguldīja", līdz ar to ieslēdzās mani rūpīguma instinkti. Tajā brīdī es vēl cīnījos, vai arī pirms neilga laika biju beidzis to darīt. Es uzvilku cimdus, vismaz tā es to atceros, bet pats Konors ir sacījis, ka esot viņam meties virsū ar kailām dūrēm. Bet es nogāzu viņu zemē un sasitu viņu lupatu lēveros."