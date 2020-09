Tirdzniecības centrs "Alfa" par stundu saīsina darba laiku

Lai gan tirdzniecības centra darba laiks turpmāk tiek saīsināts par vienu stundu, atsevišķas tirdzniecības vietas un pakalpojumu sniedzēji darba laiku nemaina - pārtikas veikals "Rimi" būs pieejams katru dienu no plkst .8 līdz plkst.23, sporta klubs "My Fitness" - no plkst. 6.30 līdz plkst. 23, piektdienās - līdz plkst. 22, bet nedēļas nogalēs no plkst. 9 līdz plkst. 21.

Tāpat darba laiku nemaina restorāns "Gan Bei", kas apkalpos klientus katru dienu no plkst. 10 līdz plkst. 22, kinoteātris "Cinamon" katru dienu darbosies no plkst. 10 līdz plkst. 22.30, kā arī bankas būs atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10 līdz plkst. 21, sestdienās - līdz plkst. 20, bet svētdienās - līdz plkst. 19. Automazgātava "Song Wash" būs pieejama karu dienu no plkst. 8 līdz plkst. 22.