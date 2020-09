Tiek pie grādiem bez gadiem! Brocēnu novadā divos veikalos konstatēta alkohola tirdzniecība nepilngadīgajiem

Policija pārbaudīja sešus veikalus Brocēnu novadā un divos no tiem Blīdenes pagastā pārdevējas nepārliecinājās par jaunietes vecumu un pārdeva viņai stiprus alkoholiskos dzērienus. Pārējās četrās vietās pārdevējas par jaunietes vecumu pārliecinājās, līdz ar to kontrolpirkums nenotika, stāstīja Šeršņova.

Par alkoholisko dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - pārdevējam - no 280 - 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 7100 eiro.

Par enerģijas dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - pārdevējam - no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajai personai - no 350 līdz 700 eiro.

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.