Banku analītiķi: Šogad darba samaksa Latvijā augs lēnāk, nekā iepriekšējos gados

Gašpuitis prognozēja, ka šogad darba samaksas pieaugums Latvijā būs mazāks, nekā iepriekšējos gados uzrādītie 7-8%, ko diktēs paaugstināta nenoteiktība. Tā pieturēs darbinieku ambīcijas un darba devēju vēlmi kāpināt izmaksas. Taču darbinieku iztrūkums un ekonomikas atgūšanās nākamgad varētu atkal audzēt spiedienu celt algas. To veicinās ar negurstošais pieprasījums pēc augstākām algām sabiedriskajā sektorā.

Viņš atzīmēja, ka no lielākajām nozarēm algas visstraujāk auga komercpakalpojumos, palielinoties par 8% - līdz 1313 eiro. Šajā nozarē strādājošie guva labumu no tā, ka tās eksportu pandēmija skāra maz. Turklāt attīstība nesenā pagātnē bija ļoti sekmīga un tāda varētu būt arī nākotnē, kas noteikti attur uzņēmumus no lēmumiem, kas varētu veicināt darbinieku aiziešanu.