Gauss: "airBaltic" no krīzes izies ļoti spēcīga

Lidsabiedrības vadītājs stāstīja, ka, piemēram, no Vācijas var lidot uz jebkuru galamērķi. Ir tikai noteiktas riska valstis, un, ja kāds atgriežas no tām, ir jāievēro karantīna vai jāveic testi, taču neviens neaizliedz transportu. "Taču mēs esam Baltijas aviokompānija un mēs nevaram pārcelties ar savām lidmašīnām, piemēram, uz Vāciju, un paziņot, ka tagad lidosim no turienes," teica Gauss.

"Es uzsvēršu, ka "airBaltic" no šīs krīzes izies ļoti spēcīgs to darbību dēļ, kuras mēs īstenojām pašā sākumā. To apliecina arī līdzšinējā pieredze, jo jūlijā, kad notika visvairāk lidojumu, pieprasījums bija ļoti liels, un tātad mēs savos līdzšinējos plānos esam rīkojušies pareizi. Jā, tagad daudzi no maršrutiem, uz kuriem mēs lidojām, atkal ir nokļuvuši SPKC "sarkanajā" sarakstā, un uz turieni reisi bija jāpārtrauc, taču tas nebūt nenozīmē, ka būtu zudis pieprasījums," stāstīja "airBaltic" vadītājs.