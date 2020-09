Pieci Zodiaka zīmju skolēni, kuri padarīs skolotāja dzīvi par elli

It kā mazajā Aunā būtu uzstādīta bezgalīga baterija. Bērns nevar izturēt minūti mierīgi bez kustībām. Tieši šīs zīmes pārstāvji kļūst par reāliem draudiem skolotājiem. Viņi pastāvīgi nāk klajā ar arvien jaunām izklaides idejām un var pat savainot skolotāju, lai tikai izklaidētos.

Dvīņi runā bezgalīgi: starpbrīža laikā, pusdienu un nodarbību laikā. Ja Dvīņi pēkšņi kļuva klusi, un skolotājs jau no prieka atslābinājās, drīz vajadzētu gaidīt īstu vētru. Vienkārši drīz viņš izdomās kaut ko jaunu, un jums jau vajadzējs sagatavot sev dažus nomierinošus pilienus.

Lauvas ir dzimuši līderi. No viņiem skolotājs var gaidīt daudz nepatikšanu tikai tāpēc, ka Lauva uzskata par iespējamu to atļauties. Tomēr izsist Lauvas tieksmi uz huligānismu ir viegli. Viņš ir alkatīgs uz uzslavu un darīs visu iespējamo, lai sev nodrošinātu labākā no labākajiem titulu.