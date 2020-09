Kriminālatbildība par tabakas nelegālu izstrādājumu realizāciju būs neatkarīgi no tās apmēra

Kā atzīmējuši likuma izmaiņu autori, daudziem nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirgotājiem piemēroti administratīvie sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, taču tirgotāji šos sodus nenomaksā un arī piedzīt no viņiem tos nav iespējams.

Tāpat noteikts tabakas nelegālu izstrādājumu daudzums, kura nepārsniegšana atzīstama par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu, paredzot iespēju personu no kriminālatbildības atbrīvot. Vienlaikus nodarījuma maznozīmīguma konstatēšana neradīs pienākumu atbrīvot personu no kriminālatbildības, par to būs jālemj procesa virzītājam, ņemot vērā visus lietas apstākļus un personu raksturojošo informāciju, uzsvēruši likumprojekta autori.