Perevoščikovs: Katru dienu strādājam ar pāris lidmašīnām, kurās varētu būt lidojis kāds inficētais

Perevoščikovs skaidroja, ka cilvēki vienmēr spēs atrast veidus, kā nepieciešamības gadījumā nokļūt no vienas valsts uz otru. Nosakot striktus starpvalstu pārvietošanās ierobežojumus, šis ceļojums vienkārši kļūst ilgāks un ar papildu pieturām.

Perevoščikovs atgādināja, ka attiecībā uz starpvalstu ceļojumiem būtiski ir ne tikai saslimstības rādītāji konkrētās valstīs, bet arī ceļotāju daudzums. Šī iemesla dēļ visvairāk inficēšanās gadījumu saistībā ar ceļojumiem augustā bija no Lielbritānijas. No šīs valsts, pēc epidemiologa paustā, vasaras pēdējā mēnesī ieceļojuši desmit no kopumā 56 Covid-19 pacientiem.