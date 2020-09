"Es neatceros pilnīgi neko no tā mača." NBA leģenda Bārklijs reiz aizvadīja spēli alkohola reibumā

"Tajā rītā saņēmu zvanu no sava aģenta, un viņš saka: "Man šķiet, ka mums ir darījums - tu dosies uz "Lakers"." Es biju tik priecīgs! Līdz ar to kopā ar zēniem devāmies svinēt. Jau dienas vidū sākām dzert," svinības atcerējās Bārklijs.

Tomēr turpinājumā notika negaidītais un Bārklija prieki bija īsi: "Man zvanīja aģents un teica:""76ers" atteicās no darījuma." Lielākā problēma bija tāda, ka tajā vakarā man bija spēle. Es neatceros pilnīgi neko no tā mača. Pirmkārt, es biju ļoti dusmīgs. Bet tas ir vienīgais, ko atceros no tā vakara," turpināja Bārklijs.