Viņķele nosauc iespējamos iemeslus, kāpēc kaimiņvalstīs ir tik augsti Covid-19 rādītāji

Viņa skaidroja, ka, pirms vairākiem mēnešiem, atverot Baltijas valstu iekšējās robežas, Latvija, Lietuva un Igaunija vienojās par stingriem nosacījumiem, kas visu trīs valstu iedzīvotājiem jāievēro, ceļojot ārpus Baltijas, taču Igaunija un Lietuva "vienpusēji, pat neinformējot Latviju pirms tam," no šiem nosacījumiem atkāpās.

"Viņi sāka daudz brīvāk lidināties, (..) daudz vairāk ieviesa kontrolējošos regulējumus, kas izskatās skarbi, bargi un patīk politiķiem, taču nenes nekādu lielo epidemioloģiskās drošības kontroles vērtību, un te mēs redzam to rezultātu,"

Kā ziņots, saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra jaunākajiem datiem, 3.septembrī 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem Lietuvā bija 16,53, Igaunijā - 15,7, bet Latvijā - 4,17. Līdz ar to Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs Lietuvu un, iespējams, arī Igauniju, šodien varētu iekļaut to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija.