Lai atriebtos sievai par uzdrīkstēšanos aiziet no vardarbīgas laulības, vīrs viņu sodīja vissāpīgākajā veidā - nožņaudza abu meitu, un pakārās pats. Medijs "Re:Baltica" atklāj stāstu par klasisku vardarbības seju mazpilsētā, kur apkārtējie par vardarbību zina vai nojauš, bet klusē, jo vainīgais ir "cienījams cilvēks".

Jeļenu satiekam divus mēnešus vēlāk. Viņa pagalmā slauka mājas ugunsgrēkā plīsušos logu stiklus. Daļu mājas izdevās izglābt. Vissmagāk izdegusi garāža, kur stāvēja Jeļenas auto un jaunākā bērna mantas. Viņas lietas vīrs bija sanesis mājā, kura, kā redzams no nokvēpušajiem logiem, izdegusi no iekšpuses. Otrs īpašums, kur atrada abus līķus, palika neskarts.

Ap šo laiku atklājās, ka Borisam Latvijā ir cita ģimene - sieva un divi bērni. Visus šos gadus viņš nebija par to ieminējies un nu zvērēja, ka šīm attiecībām pielikts punkts. Jeļena kamolu norija un sekoja viņam uz Krāslavu. 2002. gadā abi apprecējās, nedaudz vēlāk pieteicās otrs bērns.

Borisu varēja aizkaitināt jebkas. Tāpēc Jeļena centās dzīvot pilnīgā paklausībā, bija gādīga un saimnieciska sieva. Taču arī ar to nepietika. Borisam labpatika Jeļenas trūkumus uzskaitīt kladītēs. Vairākās burtnīciņās Boriss aprakstīja, cik viņam slikta sieva, cik nepateicīgi bērni, bet pats - nenovērtēts un nemīlēts.

Lūzums esot bijusi šogad nosvinētā 60. jubileja. “Tu esi lieks šai pasaulē. Man jau 60 gadi. Vecums, pēc kura reti kam esi vajadzīgs,” Jeļena mums lasa ierakstu kādā no burtnīcām. Pirms jubilejas vīrs veicis kosmētisko operāciju. Nopircis skriešanas celiņu, pa kuru katru dienu skrējis.

Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” vadītāja un psiholoģe Zane Avotiņa stāsta, ka viens no vardarbības skaidrojumiem ir varas un kontroles teorija. Vardarbība ir apzināti izvēlēta uzvedība ar mērķi kontrolēt, pazemojot un iebiedējot. “Savas pozīcijas pārākums. Šajā gadījumā vardarbības veicējs bieži sabiedrībā atstāj priekšzīmīgu tēlu kā gādīgs un mīlošs ģimenes cilvēks, taču, paliekot ar upuri divatā, var īstenot ļoti nežēlīgu un postošu uzvedību, ” raksturo Avotiņa.

Pēc kāzām Boriss ar Jeļenu aizbraukuši uz Baltkrieviju pie ģimenes draugiem, ko pazīst jau 20 gadu un regulāri apciemo. Sieva, satiekot draugu, ar viņu apskāvusies. Tas Borisu pēkšņi sadusmojis. Vajadzējis tūlīt braukt prom. Atceļā dusmu lēkmē grūdis Jeļenu ārā no braucošas mašīnas, rāvis nost auto sakarinātās sievas dāvinātās sirsniņas. “Bija bailīgi,” atzīstas Jeļena. Aizmugurējā sēdeklī sēdēja jaunākais bērns. Izārdījies, Boriss piestāja, iegāja veikalā - un turpināja ceļu, it kā nekas nebūtu bijis.

Pēc atgriešanās viņš bija apņēmies izvilināt līdzīgu atzīšanos no Jeļenas. 31. janvārī, būdams iereibis, Boriss pēkšņi sāka Jeļenu sist. Kā lasāms Re:Baltica rīcībā esošajā Jeļenas pieteikumā tiesai, vīrs tonakt

Boriss nosēdināja Jeļenu dīvānā, pats apsēdās pretī, un sāka no vienas rokas otrā mētāt nazi. Cieši skatīdamies acīs, prasīja atzīšanos. Katru reizi, kad nazi pārmeta kreisajā rokā, ar labo sievai iesita. Aina Jeļenai atgādināja raidījumus par cietumnieku savstarpējo izrēķināšanos, ko vīram patika skatīties. “Sapratu, ka viņš mani nogalinās, ja negūs apstiprinājumu savām aizdomām,” stāsta Jeļena. Tāpēc viņa sameloja un atzinās krāpšanā. Tas Borisu nomierinājis un viņš sišanu pārtrauca. Taču pazemojumi turpinājās - sievu pie rokas piesējis ar siksnu, ar nazi sagrieza viņas drēbes un visapkārt izmētāja mantas, liekot viņai nekārtību savākt.

Boriss sievai vēlāk lielījās, ka pazīstot Daugavpils tiesu medicīnas ekspertu. Aizbraucis, uzlicis galdā pudeli un panācis, ka miesas bojājumi atzīti par maznozīmīgiem. Sazvanīts, minētais eksperts to noliedz: “Tie ir panti. Es taču neesmu gatavs riskēt ar darbu kaut kā tāda dēļ.”

Pazīšanos gan atzīst. Abi esot no Krāslavas, zinot viens otru sejā, taču personīga darīšana nav bijusi: “Šņabi kopā neesam dzēruši.”.

No varmācīgā vīra aizbēgušajai Jeļenai izdevās slēpties un izvairīties nedaudz ilgāk kā mēnesi. “Dubļos krita ceļos, solīja laboties,” atstāsta Jeļena. Viņa piekrita dot iespēju. Pērn 12. martā Boriss parakstīja “Manas garantijas saistības Jeļenai”. Tam kā dokumentam nav nekāda juridiskā spēka - tas ir nodomu solījums sievai. Tajā viņš raksta: “Lai saglabātu laulību un ģimeni, apņemos pret Jeļenu turpmākās kopdzīves laikā nepiemērot fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku vardarbību.”

Ja viņš to pārkāpšot, Jeļenai būšot tiesības prasīt laulības šķiršanu un viņš neiebildīšot, minēts dokumentā, kas ir Re:Baltica rīcībā. 22. martā tiesa apmierināja sievietes pieteikumu, ka viņai vairs nav nepieciešama pagaidu aizsardzība. Jūnijā abi noslēdza izlīgumu, kas nozīmēja arī kriminālprocesa izbeigšanu.

Taču tas neturpinājās ilgi. 2019. gada novembrī, braucot no Rīgas uz Krāslavu, Boriss atkal sāka sievu tincināt par neuzticību. Kā rakstīts 2020. gada 26. marta pieteikumā tiesai, Boriss draudēja ietriekt mašīnu kokā un nogalināt abus. Apstādināja auto un sāka sievu žņaugt ar pašas šalli. Tikai nākamajā dienā, kad vīrs aizbraucis komandējumā, Jeļena aizgāja pie ģimenes ārsta. Ārsts konstatēja zilumus un miesas bojājumus sprandas rajonā, un rekomendēja vērsties tiesībsargājošās iestādēs, teikts atzinumā.

Jeļena īsti nespēj izskaidrot, kāpēc to nedarīja.

Arī šogad Boriss posās uz to pašu sanatoriju Baltkrievijā. Kā pats teicis - apārstēt nervus. Arī šoreiz viņš izlasīšanai sievai atstāja vēstuli un viņas trūkumu burtnīcu. 29. februārī, atgriežoties no atpūtas, viņš pārmeta, ka Jeļena viņu nav pietiekami kaislīgi sagaidījusi. “Es nebiju pārbraukusi no atpūtas, bet gan visu šo laiku strādāju. Biju pārgurusi,” skaidro Jeļena. “Un kā es varēju kaislīgi sagaidīt, izlasot šo visu?”