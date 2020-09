Sestdien atklātie jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi reģistrēti divās pašvaldībās

Līdz ar to Daugavpilī ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz 10, bet Daugavpils novadā infekcija atkal ir atgriezusies, jo iepriekš visi ar Covid-19 saslimušie cilvēki tur bija atveseļojušies.

Divi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens no 60 līdz 69 gadiem.