Raidījums: CSDD gandrīz 20 gadus miljonu vērtus līgumus slēdz tikai ar vienu uzņēmumu

Kā vēstīja raidījumā, viens no lielākajiem izaicinājumiem būs saistīts ar paredzamo iepirkumu tehnisko apskašu veikšanai. Līdz šim to darīja četri uzņēmumi, kuru līdzīpašnieks ir CSDD, kas īpašnieku struktūru drīzumā atstās. Pēc trim gadiem to darīs daži privāti uzņēmumi - katrā reģionā viens, kurus iepirkumā atlasīs direkcija.