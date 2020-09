Par dilemmu bērnībā - spēlēt klavieres vai bumbu, senlatviešiem, latīņu valodu, dzīvi pēc insulta pārciešanas, sirreālismu mūzikā, muzikālo darbību un attīstību cauri laikiem un lieliem dzīves pieturas punktiem. Par to visu un vēl vairāk - Rimanta Ziedoņa sarunā ar mūziķi Arni Medni raidījumā "Jā".

Bet, nu, tas variants nebija, ka ģimene grib, lai viņu bērns noteikti mācās spēlēt klavieres, bet tas puika to vien domā, kā tikt vaļā no tām klavierēm un tikt ārā pagalmā dauzīties?

Un visi puikas sit bumbu, bet man ir – ti, ti, ti, ti. Un tas man likās baigi netaisnīgi. Un ar to klavierspēli man gāja kā pa kurmja rakumiem. Bet es sapratu, ka bez klavierspēles es nekur nevarēšu tikt.

Un tā nelaime bija tāda – kad es pavasarī beidzu savu mācību sezonu, tad vasarā tur kaimiņos, 20 – 30 metru attālumā ieviesa tās klavieres. Un mana mamma klavierskolotājai lepni paziņoja, ka man arī pa vasaru var uzdot tās klavieres. Līdz ar to man vasara bija pagalam.

Puikas brauca ar riteņiem peldēties, un es, protams, negāju spēlēt. Beidzās tas ar to, ka tas briesmīgākais laiks bija augusta beigas, kad es pa vasaru nebiju neko iemācījies. Un 1. septembrī man jāiet uz skolu, un kādā 3. septembrī man ir pirmā klavierstunda... Un mana mamma – ko tu tur, es tev tur... Un es skatos, mani čaļi jau tur iet gar māju ar bumbu padusē, bet es tur kaut ko – pļam, pļam, pļam. Viss, pietiek!

Jā, bet bija kaut kāds brīdis, kad tu vecākiem pateicies. Ka bija OK.

Nē, nekāda OK nebija. Man bija jāsāk viss no nulles, un es ķēros kā ārprātīgs pie tās klaviertehnikas attīstīšanas, kad mani bija 14 – 15. Un tad es rāvos kā Ēģiptes vergs.

Lai kaut cik uzdzītu to formu. Es nezinu, vai man izdevās vai neizdevās, bet kaut kādā veidā es tās klavieres apguvu. Godīgi sakot, ja man šobrīd uzliek kādas Mocarta sonātes notis, tad tur nekas nebūs, es neko nenospēlēšu. Tā mana sfēra... Kā man pēc tam attīstījās ar džezu, roku un popu – tur ar notīm darīšana ir maza. Tur pārsvarā ar sajūtu viss notiek, džezā ir sajūta.

Protams, ka tur ir tēma un harmonijas, bet tēma ir notīs, bet harmonijas pierakstītas ar burtu, teiksim, C7, tas nozīmē – do septakords. Un man vienkārši vajag tikai to burtu, un es zinu, kas man tur būs. Un faktiski man drīzāk ir jāmeklē nevis tās notis, bet tā sajūta.

Kad tev bija skaidrs – alternatīvu nav, es būšu mūziķis? Kad tu to saprati?

Es to sapratu diezgan agri. Pilnīgi skaidrs tas bija 15 – 16 gadu vecumā, kad es ar to džezu sasitos. Tad es sapratu, ka gribēšu spēlēt džezu – vai sitiet mani nost. Bet es jau no agras bērnības sapratu, ka man būs mūzika, jo es jau bērnībā neko citu neredzēju.