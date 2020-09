"Rīdzinieki neizskatās pēc depresīva kluba." KHL apskatnieks par Rīgas "Dinamo" sezonas sākumu

"Pēteris Skudra uzskata nervozē par to, ko viņa komanda dara uz ledus. Nesaprotu gan, kāpēc viņš varēja gaidīt citu hokeju savu spēlētāju izpildījumā. Es saprotu, ka visu gribas uzreiz, bet ar tādu sagatavošanās procesu tas nenotiek," sacīja Ševčenko.

Apskatnieks uzskata, ka rīdziniekiem tomēr vēl ir vajadzīgs laiks: "Ja mēneša laikā varētu izveidot sastāvu no lētiem spēlētājiem un pretendēt kaut vai uz "play-off", to darītu visi. Ne jau par velti ir tādi termini kā "komandas mugurkauls" un "komandas saspēlētība". Līdz ar to trenerim ir jāgaida, kamēr kaut kas sāks izdoties. Bet rīdzinieki neizskatās pēc depresīva kluba, kas jau ir labi."