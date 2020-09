"Stars" Rietumu konferences finālu atklāj ar "sauso" uzvaru

Tāpat lielisku spēli aizvadīja arī "Stars" vārtu vīrs Antons Hudobins, kurš tika galā ar visiem 25 metieniem. Hudobins līdz ar to ir desmitais vecākais vārtsargs līgas vēsturē, kurš kādā no "play-off" mačiem palicis "sausā". Krievu vārtsargs to paveica 34 gadu un 122 dienu vecumā.