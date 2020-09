Osaka pārliecinoši uzvar Baltijas pirmo raketi Kontaveitu un sasniedz "US Open" ceturtdaļfinālu

2018.gada "US Open" čempione kortā pavadīja vien stundu un 12 minūtes.

Ceturtdaļfinālā Osaka tiksies ar amerikānieti Šelbiju Rodžersu (WTA 93.), kura ar 7-6 (7:5), 3-6, 7-6 (8:6) negaidīti uzvarēja turnīra sesto numuru Petru Kvitovu no Čehijas (WTA 12.).

Tāpat nākamajā kārtā nespēlēs vāciete Angelika Kerbere (WTA 23.). At 17.numuru izliktā Kerbere ar 1-6, 4-6 zaudēja Dženiferai Breidijai no ASV (WTA 41.), kurai "US Open" piešķirts 28.numurs.