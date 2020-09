Alabamas cietumos ieslodzīto ģimenēm izspiesti tūkstošiem dolāru, rakstot un zvanot ar draudiem, ka viņu tuviniekiem tiks nodarīts kaitējums. Taču pat gadījumos, kad nauda tiek pārskaitīta, ieslodzītie mēdz ciest, vēsta ASV laikraksts "The New York Times".

Kādā vakarā 2017. gada jūlijā pēc diviem lūdzošiem zvaniem no brālēna cietumā, Deiviss neatbildēja uz trešo. Drīz pēc tam ģimene saņēma vēl vienu zvanu - no cietuma kapelāna. Vuds bija nožņaugts savā kamerā. Viņam bija 33 gadi.

"Es baidījos, ka cilvēki sāks vainot mani," sacīja Deiviss. "Bet nedzirdēju par to ne vārda."

Varasiestādes nav pierādījušas saikni starp Vuda slepkavību un naudas izspiešanu no viņa ģimenes. Taču šis gadījums atspoguļo, kā ilgstošai Alabamas Korekcijas departamenta vienaldzībai - ieskaitot nespēju daudzus gadus atrisināt telefonu problēmu, ko aiz restēm iegādāties, šķiet, ir tikpat vienkārši kā veikalā - bijušas traģiskas sekas tiem, kas ir cietumos.

Ieslodzītie izmanto kontrabandas telefonus, lai izteiktu draudus, pieprasītu naudu un nosūtītu fotogrāfiskus pierādījumus tam, kas notiek, ja netiek samaksāts. Viņu pārgalvībai neredz robežas - pat štata Senāta tieslietu komisijas vadītājs ir saņēmis zvanus un īsziņas ar draudiem no Alabamas ieslodzītajiem.

Lietā, kas pagājušajā gadā iesniegta pret ieslodzījumu vietas ierēdņiem, Vuda sacīja, ka viņas dēls zvanījis no cietuma 200 jūdžu (aptuveni 320 km) attāluma, sacīdams, ka viņam uzbruks, "ja viņš ieslodzītajiem nesamaksās noteiktu naudas summu".

Cietumus pārpludina telefoni

Alabama nav vienīgais štats, kurā ir problemātiski, vardarbīgi cietumi vai kurā neizdodas apturēt nelegālu mobilo telefonu lietošanu. Taču štatā ir vieni no augstākajiem ieslodzīto rādītājiem valstī, un tā cietumi ir novecojoši un tajos trūkst darbinieku, kas rada draudus kā personālam, tā cietumniekiem.

"Mums jāmaina pieeja no ieslodzīto noliktavām un indivīdu rehabilitāciju," viņš sacīja.

"Mēs saņemam zvanus un e-pastus no ģimenēm, kas saka, ja viņi nesamaksās, piemēram, 200 dolārus līdz pusnaktij, viņu dēlu izvaros," sacīja Morisona.

Dans sacīja, ka Alabamā tā vietā mēģināta daudzslāņaina pieeja, kas ietver negaidītas pārmeklēšanas un suņus, kas trenēti telefonu atrašanā. Amatpersonas apgalvo, ka no marta vidus līdz jūnija vidum konfiscētas vairāk nekā 150 elektroierīces, kā arī vairāk nekā 100 ieroči un 7166 grami narkotiku. Par kontrabandas mēģinājumiem aizturēti un apsūdzēti 22 civilpersonas un četri cietumu darbinieki.

"Man vajag, lai tu atsūti."

Pēc Alabamas cietumos pabijušo stāstiem, shēma parasti darbojas šādi: ieslodzītais, kurš bieži saistīts ar cietuma bandu, ilgstoši uzturēsies pie cietuma veikala, lai identificētu tos, kas daudz tērē sīkiem izdevumiem - tas liecina, ka viņa kontu papildina kāds no ārpuses. Drīz šim ieslodzītajam ar varu liek atklāt tuvinieku numurus.

Visbiežākie mērķi ir no narkotikām atkarīgie, sacīja cietumnieku tiesību aizstāvis Luiss Singltons, kurš izcieš sodu Kilbijā, maksimālās drošības cietumā Montgomerijas apgabalā. "Tas paver durvis izspiest no viņiem un viņu tuviniekiem."

44 gadus vecais Singltons, kurš izcietis 26 gadus no piespriestā mūža ieslodzījuma par slepkavību, sacīja, ka atkarīgie iekļūst parādos, solot par narkotikām samaksāt vēlāk. Procentu likmes var būt astronomiskas. "Kāds var būt parādā 30 dolāru," viņš stāstīja. "Mēneša beigās tas var būt izaudzis līdz 300 vai pat vairāk."

Viņa sacīja, ka viens no cilvēkiem, kurš prasīja naudu, stādījies priekšā kā leitnants Steitonas cietumā. Viņš sacījis, ka Deivids ticis sadurts un viņš palīdzēšot vīrieti aizstāvēt - bet viņai par to jāmaksā.

Mīrsa vēlāk sazinājās ar ASV prokurora biroja izmeklētāju, un pastāstīja par leitnantu un to, kā izturas pret Deividu. Izmeklētājs atbildēja e-pastā, ka ir "ļoti labi pazīstams ar viņu un viņa taktiku" un pārsūtīja informāciju FIB. Nesen sievietei sacījuši, ka darbs pie lietas turpinās.

Dažos gadījumos ieslodzītie, kuri sakās esam apdraudēti, piedalās shēmā. Pērn izmeklētāji noskaidroja, ka cietumnieks Bibas cietumā sazvērējies ar diviem citiem ieslodzītajiem, lai izspiestu naudu no viņa māsas. Sieviete, kura par brāļa drošību samaksāja pieprasītos 300 dolārus, izvēlējās neizvirzīt apsūdzības.

"Ja tu pateiksi, piemēram, ka vajag naudu, jo no manis to izspiež, visticamāk, tevi smagi piekaus vai sadurs," viņš teica. "Un tas pats vai kaut kas ļaunāks notiks, ja nesamaksāsi."

Singltons ar "The New York Times" žurnālistu runāja vairākas reizes - no cietuma, izmantojot nelegālu telefonu.