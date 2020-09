Covid-19 ⟩ Ģirģena viedoklis par "Baltijas burbuļa" iespējamo plīšanu

Mēs nevaram dzīvot tikai uz pabalstiem un aizņēmumiem. Nav noslēpums, ka Covid-19 laikā visu valstu ekonomikas ir diezgan trauslas, tāpēc vismaz no savas pozīcijas es primāri domāju nevis par ierobežojumiem, bet kā palīdzēt uzņēmumiem stimulēt ekonomiku.

Jo no uzņēmējiem ir atkarīgi darbinieki. Es nedomāju, ka mūsu valsts ir tik bagāta, ka spēs tikai aizņemties un maksāt pabalstus," norāda ministrs.

"Viena no izejām būtu testēšanas uz robežas, kas būtu iespējams tikai tad, ja mēs veram ciet, piemēram, iekšējo robežu. Es ceru, ka mēs līdz šādiem lēmumiem nenonāksim. Otrs mans piedāvājums bija, ja kāds iebrauc Latvijā – nav svarīgi no Lietuvas, Igaunijas vai trešās valsts pilsonis -, tad 14 dienas slēgtajās telpās viņam jālieto higiēnas maska, ja nav veselības problēmu, 15. dienā to var nelietot. Man šķiet, ka tas ir racionāls priekšlikums," uzsvēra iekšlietu ministrs.