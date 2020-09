Raidījums: Bruknas kopienas sociālais pakalpojums nav reģistrēts, to izmantojis SOS ciemats Valmierā

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Aizliegtais paņēmiens", pētot Bruknas muižas kopienā notiekošo, atklāja, ka biedrības "Kalna svētību kopiena" sociālais pakalpojums nav reģistrēts, taču, neraugoties uz to, vienā gadījumā to izmantojis SOS ciemats Valmierā, no kurienes Bruknā nonācis kāds pusaudzis.