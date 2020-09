Rīgā izveseļojies būtisks skaits Covid-19 pacientu

Vienlaikus trīs iepriekšējā diennaktī no jauna inficētie ir reģistrēti Rīgā, Daugavpilī, kā arī vēl kādā pašvaldībā, kur inficēto skaits vēsturiski nav pārsniedzis piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts. Inficētie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.