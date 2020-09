Ar pilnu vēderu - nevajag. No kā atturēties pēc sātīgas maltītes, lai pasargātu sevi no neatīkamām sekām?

Ēdiens mūsu dzīvēs spēlē ļoti nozīmīgu lomu, taču daudzi, dzīvesstila īpatnību dēļ, pēc maltītes veic aktivitātes, kas nebūt neuzlabo pašsajūtu. Par to, no kā vajadzētu atteikties pēc labas maltītes, vēsta portāls "Food in my room".