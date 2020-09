Kariņš skeptisks par EM piedāvājumu būtiski paaugstināt Covid-19 saslimstības rādītāju, no kura Latvijā jāievēro pašizolācija

Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) šodien, 8. septembrī, notikušajā valdības sēdē pauda skepsi par Ekonomikas ministrijas (EM) ierosinājumu celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem izceļošanas valstī līdz 25.