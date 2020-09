Kardašjanu māsas pēc 14 gadu filmēšanās izlēmušas pārtraukt savu realitātes šovu

"Ar smagu sirdi esam kā ģimene pieņēmuši lēmumu atvadīties no "Keeping Up with the Kardashians". 14 gadi, 20 sezonas, simtiem sēriju un vairāki šova turpinājumi - mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs skatījās šo gadu laikā. Cauri labajiem un sliktajiem laikiem, priekiem, asarām, daudzām jo daudzām attiecībām un bērniem. Mēs vienmēr glabāsim sirdī šīs lieliskās atmiņas un neskaitāmos cilvēkus, kurus esam satikuši," vēsta Kardašjana, piebilstot, ka šova pēdējā sezona pie skatītajiem nonāks nākamā gada sākumā.