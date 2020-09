Trešdienas rītā pazudis vēl viens Baltkrievijas opozicionārs

Vēlāk tika apstiprinātas ziņas, ka Rodņenkovs un Kravcovs atrodas Ukrainā, bet Koļesņikova aizturēta. Vietējie mediji raksta, ka Koļesņikova esot saplēsusi savu pasi, lai viņai nevarētu likt aizbraukt no Baltkrievijas.

Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Heraščenko paziņojis, ka Rodņenkovs un Kravcovs no Baltkrievijas izraidīti, bet Koļesņikova savu izraidīšanu novērsusi.

"No sevis piebildīšu - tā nebija labprātīga izbraukšana. Tā bija izraidīšana ar spēku no dzimtās zemes. Mariju Koļesņikovu neizdevās izraidīt no Baltkrievijas, jo šī drosmīgā sieviete veica darbības, lai novērstu savu pārvietošanu pāri robežai. Viņa palika Baltkrievijas Republikas teritorijā," sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis Heraščenko.