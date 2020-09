Benjamiņa kundze un "trakie deviņdesmitie". Nākamgad pie pašmāju skatītājiem nonāks divi jauni vēsturiskie seriāli

Šajā konkursā projektu pieteikumus vērtēja žūrija, kurā tika pieaicināti pieredzējuši mediju eksperti Baiba Zūzena (līdz 2019. gada rudenim "TV3 Latvia", LNT (MTG Group) un "All Media Baltics" vadītāja Latvijā) un Ģirts Līcis (mediju satura eksperts, Londonā bāzēta mediju konsultāciju uzņēmuma "K7 Media" stratēģiskais vadītājs), žūrijā strādāja arī NKC spēlfilmu ekspertu komisijas pārstāvis, režisors Edmunds Jansons, NKC dokumentālo filmu ekspertu komisijas pārstāve, režisore Maira Dobele un NKC filmu ražošanas daļas vadītāja Inga Blese.

Preses konferencē Ģirts Lūsis, novērtējot atbalstīto projektu starptautisko potenciālu, uzsvēra, ka tie iekļaujas pasaulē ļoti aktuālās tendencēs – gan ar to, ka uz vēstures notikumiem skatās "ar sievietes acīm", gan ar to, ka ir "hiperlokāli" (cieši saistīti ar Latvijas vēstures notikumiem), jo šobrīd starptautiskie izplatītāji meklē "to, ko nevar atrast citur". Baiba Zūzena novēlēja, lai atbalstītie projekti prastu un spētu izmantot "visu Latvijas mediju ekosistēmu", t.i., tiktu demonstrēti pēc iespējas daudzās un dažādās platformās, lai veicinātu maksimālu pieejamību un sniegtu iespējami vairāk skatītāju.