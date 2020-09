Valdība un sociālie partneri konceptuāli vienojas par 2021. gada budžeta projektu

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2020.gadam tiek prognozēts 7,6% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet vispārējās valdības budžeta deficīts pie nemainīgas valdības politikas tiek prognozēts attiecīgi 3,9% no IKP 2021.gadā, 2,8% no IKP 2022.gadā un 1,7% no IKP 2023.gadā.