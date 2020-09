ES valstu diplomāti ieradušies Nobela prēmijas laureātes Aleksijevičas Minskas dzīvoklī, lai pasargātu viņu no aizturēšanas

"Mēs esam kopā. Mēs saņēmām signālus, ka pie viņas dzīvokļa durvīm zvana nepazīstami cilvēki, droši vien drošības dienestu vai milicijas pārstāvji. Tāpēc mēs nolēmām, ka [Aleksijevičai] var draudēt aizturēšana, jo Aleksijeviča ir pēdējā no Koordinācijas padomes locekļiem, kas vēl nav aizturēta vai aizbraukusi no Baltkrievijas," teica Puloks.

Nedaudz vēlāk Aleksijeviča teica žurnālistiem, ka nevēloties aizbraukt no Baltkrievijas, taču norādīja, ka bažījas par metodēm, kādas var izmantot drošības struktūras.

Trešdien tika aizturēts Koordinācijas padomes loceklis jurists Maksims Znaks, un līdz ar to visi Koordinācijas padomes locekļi, izņemot Aleksijeviču, ir vai nu aizturēti, vai atrodas ārzemēs.

"Vairs nav palicis neviena no maniem draugiem Koordinācijas padomes prezidijā. Šodien paņēma pēdējo, Maksimu Znaku," teikts trešdien Baltkrievijas PEN centra vietnē publicētā Aleksijevičas paziņojumā.

"Sākumā mums nolaupīja valsti, nolaupa labākos no mums. Taču no mūsu rindām izrauto vietā atnāks simtiem citu. Sacēlās ne Koordinācijas padome. Sacēlās valsts. Es vēlos atkārtot to, ko saku vienmēr. Mēs negatavojām apvērsumu. Mēs gribējām nepieļaut šķelšanos mūsu valstī. Mēs gribējām, lai sabiedrībā sāktos dialogs. [Baltkrievijas prezidents Aleksandrs] Lukašenko saka, ka nerunās ar ielu, taču iela ir simtiem tūkstoši cilvēku, kuri katru svētdienu un katru dienu iziet ielās. Tā nav iela. Tā ir tauta," norāda Aleksijeviča. "Cilvēki iziet ielās ar saviem mazajiem bērniem, jo viņi tic, ka viņi uzvarēs."