Reirs: Papildu finansējuma iespējas 2021. gada budžetā ir izsmeltas

NTSP sēdē Reirs norādīja, ka 2021.gada budžetā prioritātes ir mediķu un pedagogu atalgojuma celšana, kā arī sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus.

Tajā pašā laikā finanšu ministrs informēja, ka patlaban tiek risināts jautājums par to, kā nozaru prioritātes finansēt no Eiropas Savienības (ES) 2021.-2027.gada budžeta un Latvijai papildus pieejamajiem ES finanšu līdzekļiem.

Tāpat 2021.gada budžetā jau ir paredzēts finansējums Satversmes tiesas spriedumu izpildei labklājības jomā kopumā 95,7 miljonu eiro apmērā. Tostarp 70,7 miljoni eiro no valsts pamatbudžeta paredzēti minimālo pensiju un Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai, 23,8 miljoni eiro no pašvaldību budžetiem paredzēti garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta finansēšanai, savukārt 1,3 miljoni eiro paredzēti no pašvaldību budžetiem sociālo garantiju palielināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.