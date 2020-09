Pašlaik vienīgā starptautiskā vienošanās ar mērķi aizsargāt skolas un universitātes no uzbrukumiem un ierobežot to izmantošanu militāriem mērķiem ir nesaistošā 2015. gada drošo skolu deklarācija. To parakstījušas vien 104 no 193 ANO dalībvalstīm. Izraēla, Krievija un Saūda Arābija, kuras apsūdzētas uzbrukumos skolām un slimnīcām, ir to valstu vidū, kas to nav parakstījušas.