Eksperts: Lukašenko joprojām domā, ka vada valsti tādu, kāda tā bija 1994. gadā

Pēc Mošesa paustā, Lukašenko ir pārliecināts, ka viņš vada tādu valsti, kas ievēlēja viņu par prezidentu 1994. gadā, taču tas neatbilstot patiesībai, jo valsts ir ļoti attīstījusies un Lukašenko to nogulējis.

Somijas ārpolitikas institūta pārstāvis uzskata, ka priekšvēlēšanu kampaņas laikā Lukašenko pieļāva vairākas kļūdas. Pirmkārt, kļūdaina bijusi viņa attieksme pret jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19. Lukašenko attieksme pret cilvēkiem, kas saslima ar jauno vīrusu, bijusi aizvainojoša. Eksperts atzina, ka Lukašenko ir bijuši savi iemesli, kāpēc viņš nevēlējās apstādināt ekonomiku, tomēr šādu soli no viņa neviens negaidīja.

"Viņi neticēja Lukašenko, jo divdesmit gadus viņi ticēja, ka Krievija ir Baltkrievijas māsa. Mazāka vēlētāju daļa ticēja, ka Krievija ir drauds un uzskata, ka Lukašenko ir daļa no problēmas, ne risinājuma. Viņš ir daļa no potenciāla procesa, kas var novest pie tā, ka Baltkrievija zaudē savu suverenitāti," sprieda Somijas ārpolitikas institūta pārstāvis.

"Nerunājot par Baltijas valstīm, bet pārējo Eiropu - mēs atkal esam pārsteigti miegā. Ar to es domāju nevis to, ka mums ir jāatbalsta Baltkrievija politiski, sniedzot palīdzību opozīcijai šajā procesā. Es runāju par to, ka mēs neesam spējīgi piedāvāt baltkrievu tautai alternatīvu piedāvājumu Krievijas piedāvātās alternatīvas vietā," akcentēja pētnieks.