Putins atvainojies Serbijas prezidentam par Zaharovas ierakstu "Facebook"

Par to Serbijas prezidents paziņoja nacionālā telekanāla RTS ēterā.

"Prezidents Putins man nekad ne par ko nav atvainojies, arī Sergejs Lavrovs nav. Bet šī iemesla dēļ (Zaharovas ieraksta) viņi to izdarīja abi. Turklāt es par to pat neatgādināju un kā pieklājīgs cilvēks nekad to neminētu. Uzskatu, ka mums ir labas attiecības, un man tas ir nebūtisks un nesvarīgs incidents," skaidroja Vučičs.