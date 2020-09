"Centrālā laboratorija" nodrošina pieteikšanos Covid-19 testam arī elektroniski

Čabikina atgādināja, ka Liepājā no 1.septembra mobilajam Covid-19 testēšanas punktam ir jauna adrese. Patlaban iedzīvotāji Covid-19 testu var veikt "Liepājas Medicīnas centra" telpās Brīvības ielā 95. Testēšanas punkts atrodas pretī lielajiem vārtiem no Brīvības ielas puses, tam ir atsevišķa ieeja, kas nodalīta no citu pacientu plūsmas.