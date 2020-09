Neļaujies rudens depresijai! Kā pārmaiņu laikā saglabāt motivāciju

Galu galā, vai mēs neesam gadu vecāki un it kā gudrāki un spējīgāki? Izmaiņas var izraisīt arī bailes - kāda būs nākotne? Vai es tikšu galā? Ko man prasīs šī gada pāreja? Vai būs pietiekami skapī izrakt ziemas jaku, asināt zīmuļus kopā ar prātu un gatavoties ieslēgt krāsni? Rodas svarīgs jautājums: vai es būšu drošībā?

Jaunais koronavīruss apdraud mūs visus. Tā mēģinājums izdzīvot neatkarīgi no pretestības avota padara to noslēpumainu pārnēsāšanā. Atceroties maskas un fiziskā attāluma nozīmi starp cilvēkiem, katru reizi, kad dodamies ārpus savām mājām, tiek izvirzītas prasības pret mūsu psihisko enerģiju.

Rūpes par tiem, kurus mēs mīlam un kuri, iespējams, ir slimi - varbūt pat bīstami, vēl vairāk novērš uzmanību no sasniedzamā mērķa.

Mēs attīstām savu radošumu: pastaigas, skriešanas vai riteņbraukšanas takas aizstāj sporta zāles, fitnesa centrus, taču mums pietrūkst gadījuma kontakta ar citiem. Cik daudz saviesīgu pasākumu, sākot no futbola spēlēm un beidzot ar vakariņām, jūs neapmeklēsiet?

Kad kinoteātri, teātri, stadioni, koncertzāles, muzeji, tirdzniecības centri, restorāni, bāri un arēnas ir slēgtas, izklaide ir jāpārdomā. Kad jūsu smadzenēs esošie neironi jūtas uzkarsuši no dienas centieniem un jūsu ķermenis dumpojas pret centieniem vingrot vai meditēt, pie kā jūs varat vērsties?

Padoms: ja izvēlaties ekrānus, ņemiet vērā, kā jūtaties un kā gulējāt, skatoties dažāda veida saturu. Emocijas iztukšojošais trilleris vai intelektuāli izaicinošā ārzemju filma var prasīt no jums vairāk nekā parasti - stimulācija, nevis enerģija, var likt justies nomācoši iztukšotam.

Dažas izmaiņas notiek neatkarīgi no tā, ko mēs varam vai nevaram darīt, bet apkope var palīdzēt aizkavēt pasliktināšanos. Visam ir nepieciešama apkope - ķermeņim, emocijām, atziņām, uzskatiem un nodomiem, mūsu mājām un transportlīdzekļiem, apģērbam un ēdienkartei, mūsu prioritātēm un galvenokārt mūsu attiecībām. Mūsu attiecības ar sevi, ar tiem, ar kuriem mēs jūtamies tuvi, ar tiem, par kuriem mēs rūpējamies, iedvesmojam vai izklaidējam, un pat tiem, kas atrodas attālumā, kuri var šķist anonīmi, bet tomēr dzīvo mūsu Visumā.

Sezonas pāreja, it īpaši pandēmijas laikā, kas rada tādus izaicinājumus kā nekas cits, piedāvā plašas iespējas. Vai jūs varat iemācīties jaunos grafikus, tehnoloģijas, noteikumus, procedūras, ierobežojumus un pat valodas? Pūles meistarībā var būt jākoncentrē uz to, kā atrast veidus, kā pārvaldīt mūsu mājas jaunos apstākļos: atjaunināt vecās un apgūt jaunas prasmes, informāciju, lietojumprogrammas, atrisināt iepriekš nezināmas problēmas, sākot no tā, kā atbalstīt bērnu mācības tiešsaistē. Tik daudz satraukuma mazinās, kad mēs jūtamies kompetenti.