"Rīgas satiksmes" dāsnāk algotie konsultanti: žurnālists, divi domnieki un Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs

"Pats par sevi fakts, ka atskaite atrodas "Rīgas satiksmes" lietvedībā, nenozīmē, ka pakalpojums ir sniegts. Līdz ar to mēs skatījāmies kopsakarībā: ko šis konsultants ir norādījis atskaitē? Vai tas ir pārbaudāms? Jo ir tas teiciens: "Papīrs pacieš visu." Mūsu ieskatā šīs atskaites ir diezgan formālas. Katrā ziņā neatbilst tam līmenim, kādus maksā konsultantam tirgū, pret to, kāda ir atskaite, kas ir iesniegta. Dažas atskaites ir pilnīgi komiskas, kā, piemēram, vienkārši no mājaslapas izdrukas pievienotas un tamlīdzīgi," atklāj advokāts Kārkliņš.