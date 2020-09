Katra bulciņa plēvē - kā Covid-19 ietekmējis atkritumu apjomu?

Latvijā gan nepārstrādā arī to, ko varētu, taču ministrijā saka, ka nevarot ignorēt objektīvus apstākļus. Piemēram, šobrīd, kad būtiski nokritušās naftas cenas, tad otrreizējā pārstrāde izmaksu dēļ ir mazāk pievilcīga.

Ministrijā norāda – lai no vienas puses sargātos no vīrusa, no otras – nekaitētu videi ar atkritumiem, ir iespējami citi risinājumi – piemēram, sveramos produktus vai bulciņas pircējam var izsniegt veikala darbinieks. Tad tie nebūtu lieki jāiepako. Tāpat racionāli jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi.