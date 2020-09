Dumpis: Latvijai ir svarīgi noturēt zemu Covid-19 izplatību, ņemot vērā ārējo spiedienu

Pagājušajā nedēļā Ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25. Šādu lēmumu jau pieņēmušas abas Baltijas kaimiņvalstis, kurās aktuālā robežvērtība noteikti 25 gadījumi.