Sevastova atkal krīt WTA rangā; Ostapenko vietu saglabā

Tikmēr Sevastova šobrīd aizņem ranga 46.vietu. Liepājniece iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Tenisiste šosezon uzvarējusi tikai divās no 11 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-8.

Pirmajā desmitniekā korekcijas ieviesusi jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kura pakāpusies no devītās un trešo pozīciju. Pirmās divas vietas rangā aizvien aizņem austrāliete Ešlija Bārtija un rumāniete Simona Halepa, bet aiz Osakas atrodama čehiete Karolīna Plīškova, kura atkāpusies par vietu. Tāpat pozīciju zemāk noslīdējušas amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku, Kiki Bertensa no Nīderlandes un devītajā pozīcijā esošā Serēna Viljamsa no ASV. Ranga desmitajā pozīcijā aizvien atrodas šveiciete Belinda Benčiča.