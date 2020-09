Kā valsts palīdz bērniem ar atkarību problēmām?

Problēma pakalpojumu nodrošināšanā ir arī ārstniecības personu trūkums - pie bērnu psihiatra un neirologa ir rindas un šie speciālisti visos novados nav pieejami. Vienlaikus speciālistu vidū dominē priekšstats, ka psihiskie un uzvedības traucējumi, neatkarīgi no to rašanās cēloņiem, ir ārstējami medikamentozi, un nereti uzvedības traucējumi, kuru pamatā ir sociālās vides faktori, netiek kritiski vērtēti, bet virzīti risināšanai veselības aprūpes sistēmā.

Diemžēl salīdzinoši liels ir to bērnu skaits, kuri dažādu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādes. To vidū ir arī bērni ar uzvedības traucējumiem un atkarībām vai to risku, jo skolas nereti "piever acis" uz to, vai šie bērni apmeklē izglītības iestādi. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, nezināmu iemeslu dēļ nevienā no izglītības iestādēm ik gadu nav reģistrēti vairāk nekā tūkstotis obligāto izglītības iegūšanas vecumu sasniegušo bērnu, daudzi ilgstoši neattaisnotu iemeslu dēļ kavējuši skolu.