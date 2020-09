Īrisa Johansone ir 75 gadus veca zviedru rakstniece un terapeite, kura iemācījās runāt vien 12 gadu vecumā. Viņa lielu popularitāti ir ieguvusi ar savu biogrāfiju "Citādāka bērnība" ("A different Childhood" - no angļu val.), ko lasītāji mēdz saukt par ābeci bērnu ar autismu izprašanā.

Imogenas Stidvortijas divkanālu videoinstalācijā "Īrisa [fragments]", kas tika veidota 2018./2019. gadā, tiek atklāts, kā sieviete tad un tagad uztver pasauli. Rakstniece norāda, ka "viņa vienmēr būs autiska un daļēji neverbāla". Savas dzīves pirmajos gados viņa lielu daļu laika pavadījusi, kā viņa pati to sauc, "reālajā realitātē jeb ārā".

"Reālā realitāte - tā es saucu to realitāti, kā cilvēks domā par savu dzīvi. Lielākajai daļai sabiedrības normālas dzīves sastāvdaļas ir ēšana, gulēšana, izglītība, ģimenes veidošana un sociālā dzīve. Šīs visas vērtības man pirmos 10 dzīves gadus neeksistēja. Es šīs normas saucu par parasto realitāti vai parasto pasauli," stāsta Īrisa.

"Mans ķermenis un jūtas nebija savstarpēji saistīti. Nekādām darbībām nebija nozīmes, nebija nekādu mērķu vai plānu, tikai impulsi, kas radās no visa, kas uz mirkli piesaistīja manu uzmanību. Tā varēja būt skaņa, smarža, garša, jebkas, bet tikai uz īsu mirkli."

Tēvs jau no agrīna bērna vecuma nojauta, ka mazā Īrisa allaž izvairījās no sociāla kontakta ar pieaugušo vīrieti. "Viņam vajadzēja rotaļāties ar mani un vilināt mani ar pārcilvēciskām pūlēm, lai manu uzmanību kaut uz mirkli," Īrisa atklāj savā biogrāfijā.

"Viņš saprata, ka es redzu lietas citādāk. Tēvs juta, ka es redzu cauri viņam. Mans komunicēšanas veids pavisam noteikti bija citāds, tas nebija kā citiem bērniem. Viņš daudz esot domājis par to, ar ko un kāpēc es atšķiros."

Sieviete atklāj dažādas savas bērnības epizodes, kas parāda to, ka viņas attiecības ar māti bijušas visai spraigas, jo pieaugušajai sievietei trūcis pacietības izprast meitenes domu gaitu.

"Es bieži niķojos, ja no rīta man bija noliktas tīras drēbes, kas nesmaržoja pēc manis. Tāpat es flaneļa kreklu vilku otrādāk, jo tas bija mīkstāks no ārpuses. Mammai tas bija nepieņemami un man ar viņu vienmēr bija cīņa par to. Šādas epizodes varēja ieilgt pat līdz stundai. Es vienmēr arī gribēju, lai visiem apģērbiem pogas būtu aizmugurē," atklāj Īrisa.