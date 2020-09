Taksometru dedzināšana un pagrīdes pilsēta. Saruna ar filmas "Maiņa" režisoru Reini Kalviņu

Licences taksistiem ir ierobežotas, un līdz ar to šo licenci var vai nu mantot, vai nopirkt no cita taksista, bet tu nevari vienkārši jebkurā dienā kļūt par taksistu.

Pētījums man notika, tiekoties ar taksistiem, vienkārši runāju ar viņiem. Tāpat braucām ar taksistu, kurš jau no deviņdesmitajiem gadiem ir ierindā, uz ostu skatīties, kā strādā tie džeki, kas tā pavisam reāli gaida to vienu zelta klientu, nevis visu dienu braukā ar Bolt taksi. Viņi gaida vairākas stundas, bet, kad viņi atrod to klientu, arī vairāk naudas noplēš. Braucām arī uz lidostu. Tur mums pastāstīja, kāda sistēma un kas to organizē. Viss vairāk tā informatīvi. Protams, braucām arī paši pa Rīgu ar mašīnu. Filmā ir arī viens dokumentāls kadrs, ko uzņēmām, braukājot Jaunajā gadā visu nakti pa Rīgu.

Tie stereotipi varbūt kaut kādā ziņā vizuāli ir, bet filmas beigās jau saproti, ka neviens nav ļaunais, jo viņš tā vienkārši grib. Katrs dara to lietu, kas jādara, lai apmierinātu savas vajadzības un vēlmes. Vienā brīdī šīs vajadzības atduras pret otra cilvēka vajadzībām un rodas konflikts. To, manuprāt, filmas beigās taksometru firmas īpašnieks arī diezgan atklāti parāda – viņš vienkārši dara to, kas viņam jādara, lai uzturētu savu biznesu. No vienas puses tas arī bija sarežģīts uzdevums. Tie tēli parādās uz tik īsu brīdi, ka mēs nevaram viņus atklāt kā personāžus, tāpēc pāris minūtēs mums ir jādod ļoti spilgts iespaids par to, kāds tas tēls ir.