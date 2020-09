Re:Check - "Radio Baltkom" pret viltus ziņu projektā popularizē melu portālu

Re:Check uzmanību piesaistīja 9. septembra raidījums, kura viesis bija vairākās vēlēšanās no dažādām partijām kandidējušais Jānis Valtervitenheims. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās viņš bija pirmais numurs Centra partijas sarakstā. No tā startēja arī kādreizējais eiroskeptiķis, pēdējos gados regulāri Kremļa medijos Latviju kritizējošais Normunds Grostiņš.

“Man patīk pēdējā laikā, kur es skatījos sociālajos tīklos, parādījās ļoti dziļa informācija dokumentāla no tāda saita kā Mainām pasauli (..) Es arī pēdējos mēnešos viņus paskatos, kur dokumentāli kadri, kā cilvēki runā, kā viņi par pandēmiju runā, par citām lietām, un es redzu, ka mani citi tīkli sāk mazāk interesēt.”

Raidījuma vadītājs uz Valtervitenheima teikto nekādi nereaģēja. Taču Mainām pasauli ir šobrīd Latvijā plašākais dezinformācijas portāls, kurā regulāri tiek publicēti sagrozīti, no konteksta izrauti un nepatiesi apgalvojumi, kā arī teju visas pasaulē izplatītākās sazvērestības teorijas, kas reizēm robežojas ar drošības draudiem.

Par to regulāri iepriekš rakstījis Re:Check. Piemēram, jūnijā publicējām ziņu par portālā izplatītiem apgalvojumiem, ka Brazīlijas slimnīcas esot tukšas, tajās neesot Covid-19 pacientu – par to, dodoties uz kādu slimnīcu, esot pārliecinājušies deputāti. Tie ir klaji meli. Savukārt jūlijā vērsām uzmanību uz to, ka portālā reklamē sazvērestības teoriju, ka pasauli pārvalda sātanistu un pedofilu elite.