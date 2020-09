Ludzā vīrietis no zagtas bankas kartes noņēmis aptuveni 4000 eiro lielu summu

Septembra sākumā Ludzas iecirknī sākts kriminālprocess par to, kā kāda nenoskaidrota persona nozaga no dzīvokļa bankas karti. Vēlāk no tās tika noņemti aptuveni 4000 eiro. Bankas karte tika nozagta no dzīvokļa, brīvi piekļūstot.