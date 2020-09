"Mums noteikti izdevīgāks ir nīderlandiešu piekoptais spēka stils." Krista Paegle pēc pirmā zaudējuma Jūrmalā

Par to, ka pretī ir 2018.gada Eiropas čempiones, volejbolistes pat neiedomājās. "Vairāk domājām par savu spēli," saka Briede, piebilstot, ka domāšana par pretiniecēm tikai pasliktina spēli.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.