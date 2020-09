"Ir daudzas komandas, kuras var uzvarēt." Pludmales volejbola leģenda Ludviga pēc pirmās uzvaras EČ

"Latvijas spēlētājas nebija pazīstamas. Tāpēc labi noskaņojāmies šim mačam jau no paša sākuma," par pirmo spēli Jūrmalā stāsta Ludviga. "Vēlāk arī pretinieces labi uzservēja, un otrais sets bija grūtāks. Mūsu duetam tomēr bija par daudz kļūdu."

Nedēļas nogalē duets Ludviga/Kozuha Nīderlandes pilsētā Utrehtā iekļuva "King of the Court" turnīra pusfinālā, taču tur Kozuha spēlēja ar citu pārinieci.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.